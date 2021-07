Maníaco do carro: criança é assediada em Rio Branco e homem tenta colocá-la em veículo; veja vídeo

Um vídeo divulgado na internet, nesta quarta-feira (30), mostra o momento em que um homem em um carro gol, depois de assediar uma criança de apenas 11 anos em um bairro de Rio Branco, tenta colocá-la no veículo.

O caso foi registrado no bairro Tropical. De acordo com informações extraoficiais, a mãe da menina teria dito que o motorista insistiu muito para que a garota entrasse no carro e disse coisas obscenas à ela.

A família da vítima pede ajuda para identificar o assediador. A criança precisou se submeter a tratamento psicológico.

Um boletim de ocorrência foi registrado na polícia.