Marechal Thaumaturgo celebra parceria com Incra para construção de moradias em assentamentos

Mais de 45 famílias de assentados em Marechal Thaumaturgo, interior do acre, serão beneficiadas com incentivos financeiros do Governo Federal para a construção de habitação rural, por meio do pagamento do crédito instalação, na modalidade habitação.

O termo de cooperação técnica que garante a execução dessa linha de crédito foi assinado esta semana pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) e a prefeitura do município. Na etapa inicial, serão beneficiadas as famílias que vivem no projeto de assentamento Agro Extrativista Triunfo/Porongaba.

Segundo o analista em reforma e desenvolvimento agrario e coordenador de infraestrutura/crédito instalação do Incra, Moisés Medeiros, Marechal Thaumaturgo é o primeiro município da região norte a ser contemplado com o crédito habitacional que, inicialmente, vai liberar cerca de 1,5 milhões para a construção das moradias.

“Esse crédito foi disponibilizado no ano de 2018 e devido a uma série de dificuldades ele não chegou a nenhum dos assentamentos do estado do Acre, e foi muito pouco utilizado na região norte. Marechal Thaumaturgo, através do acordo de cooperação técnica, disponibilizou uma equipe técnica que conseguiu desenvolver um modelo habitacional onde o orçamento se encaixou dentro do padrão do Incra que é no valor de 34 mil reais, por família”, explicou.

Ainda de acordo com medeiros, este é o primeiro grupo de assentados que será atendido pelo programa, mas a espectativa é que até dezembro de 2021, seja liberado mais 6 milhões de reais para contemplar mais famílias em outros assentamentos. “A gente acredita que no próximo ano, as demais famílias que fazem parte do município e que compõem a circunscrição do município, como é o caso da reserva alto Juruá, e todos os assentamentos da região, serão contemplados”, acrescentou.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko, destacou a importância da parceria com o Incra e o interesse da prefeitura em garantir mais recursos, junto ao Instituto, para atender outras regiões do município. “A partir do momento que executarmos a construção dessas moradias para essas 48 famílias, estamos já trabalhando também para que possamos atender outras comunidades do nosso município. A parceria com o Incra está se tornando muito sólida e, cada dia que passa a nossa tendência é aprender mais com esses trabalhos e poder buscar mais recursos e investimentos para atender toda a nossa população”, disse.