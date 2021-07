Mazinho Serafim terá que devolver mais de R$ 230 mil aos cofres públicos de Sena

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 232 mil. O valor, que deve ser ressarcido em no máximo 30 dias, será dividido entre Mazinho e os pregoeiros Narcélio Areal Neto e José Douglas Araújo de Farias.

A condenação dada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), ocorre após denuncia de irregularidades no Pregão Presencial SRP nº 033/2018, onde o órgão apurou infringência à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Na decisão, o órgão dividiu o valor a ser devolvido da seguinte forma: R$ 14.280,00 para o prefeito Mazinho e R$ 7.140,00 para cada pregoeiro.