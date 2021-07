Ministra garante à Mailza e Gladson liberação de R$ 9,6 milhões para infraestrutura do Acre

A senadora Mailza Gomes e o governador Gladson Cameli, acompanhados do presidente Nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, estiveram na tarde desta quinta feira, 08, no Palácio do Planalto e foram recebidos pela ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda.

Na agenda, tratativas para a liberação do pagamento de R$ 9,6 milhões em emendas que estão travadas no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Estes recursos são restos a pagar de emendas individuais do orçamento de 2015, 2016 e 2018 ainda do mandato parlamentar de Gladson Cameli e que agora estão sendo ‘apadrinhadas’ pela senadora Mailza, que trabalha pelo desbloqueio.

Os municípios de Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Capixaba, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul serão beneficiados com os recursos.

Após receber da ministra Flávia Arruda a garantia do pagamento em breve, a senadora Mailza afirmou que os recursos são essenciais para melhorar a infraestrutura dos municípios. “Agradeço muito à ministra e o governo federal pelo carinho com as pautas importantes para o Acre. Vamos ajudar no que for preciso para levar melhorias para a população. O investimento em infraestrutura também vai gerar empregos e desenvolver a economia dos nossos municípios que tanto necessitam”, destacou a senadora.

O governador Gladson Cameli enfatizou que a senadora tem honrado o seu mandado em prol da população do Acre. “A Mailza cumpre um papel fundamental de ajudar a liberar recursos não somente para a infraestrutura, mas também para a saúde, educação e várias outras áreas. Como líder no senado do bloco onde o Progressista faz parte, tem se destacado pela sua responsabilidade, tanto que abraçou minhas emendas da minha época de senador”, disse o chefe do executivo acreano.