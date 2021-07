Motorista de aplicativo é ferido com 9 facadas ao suspeitar de roubo e parar corrida

O trabalhador contou à polícia que recebeu chamada de uma mulher, com saída do bairro Oliveira. Ao chegar no endereço, quem entrou no veículo foi um homem.

Durante o trajeto para o destino, o passageiro recebeu um telefonema, cujo interlocutor o mandou desembarcar em endereço diferente do inicial. No momento da ligação, eles passavam em um trecho escuro e com pouco movimento.

Diante da mudança de destino e do local escuro, o motorista suspeitou que pudesse ser assaltado e parou a corrida. O homem então sacou uma faca e deu vários golpes na vítima, que conseguiu dirigir até chegar em uma lanchonete, onde pediu ajuda.

O trabalhador foi socorrido à UPA Moreninha com três ferimentos no peito, três nas costas, um no abdômen, um no ombro e um no pescoço.