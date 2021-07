Motoristas de app fecham Ponte Metálica e pedem celeridade na busca de colega desaparecido

Motoristas de aplicativo em Rio Branco fecharam o aceso à Ponte Metálica, que liga o Primeiro e Segundo Distrito de Rio Branco. Nenhum veículo vai passar, garantem.

A manifestação ocorre por conta do desaparecimento de um dos colegas de profissão, Thalys Bruno da Silva de Souza enquanto trabalhava em um carro modelo Voyage branco, de placa PQY-5898, no Segundo Distrito de Rio Branco às 11 horas da manhã de sexta-feira (9).

Eles querem celeridade por parte da polícia e a manifestação tende a pressionar as autoridades.

Segundo informações da polícia que checou as câmeras de segurança da região, ele pegou uma viagem rumo Cidade do Povo e voltou sentido bairro Quinze, e daí não foi mais visto. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Ac), por sua vez, está fazendo buscas e operando com blitz na cidade para encontrar o rapaz.