Mesmo fora da Globo, o veterano Fausto Silva será um dos apresentadores mais bem pagos da TV Brasileira. De acordo com informações do jornalista André Romano, do Site Observatório da TV, o apresentador embolsará por mês equivalente a R$ 2 milhões.

Mas esse valor pode ainda triplicar devido as parcerias publicitárias estabelecidas entre a Band e novo “Domingão’. Vale ressaltar, que o veterano da TV terá participação nos lucros da nova empreitada dominical.

