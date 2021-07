Neymar adere a tranças e muda novamente o visual

O jogador Neymar quis mudar o visual mais uma vez e pediu a ajuda da trancista Nanda Burguesinha, de São Paulo, conhecida por transformar a cabeça de vários famosos, como a apresentadora Adriane Galisteu, o cantor Seu Jorge e a campeã do BBB18, Gleici Damasceno, entre outros. Para trançar o camisa 10 da Seleção Brasileira, a profissional usou seu método exclusivo indolor.

“Pedi referências do que ele queria e criamos na hora um formato diferenciado preservando a autenticidade do jogador”, diz. O procedimento durou quatro horas. “Mas foi muito tranquilo. Ele gostou bastante do resultado”, conta.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!