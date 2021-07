Novas cepas aumentam preocupação e MS anuncia envio de doses extras de vacina para o Acre

“O trânsito dos cidadãos de países vizinhos pode trazer e levar doenças. Por isso, o controle sanitário é necessário para que consigamos ter uma promoção em saúde em padrões que desejamos para o Brasil e para os nossos irmãos da América do Sul”, destacou o ministro.

A aceleração na vacinação vai permitir o retorno de atividades essenciais que ainda dependem da imunização em massa para ter um retorno completo e seguro.

“Precisamos preservar vidas, empregos e reabrir as atividades, entre elas as aulas presenciais, fundamentais para os nossos adolescentes. Para isso, precisamos implementar uma ampla campanha. É a força do SUS que vai nos livrar do caráter pandêmico da Covid-19”, afirmou o ministro.