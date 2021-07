Novo brocado: acreano devora 36 pedaços de pizza e clientes da pizzaria ficam enlouquecidos; veja vídeo

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O acreano Fernando Pereira, morador do bairro do Bosque na capital, foi aplaudido de pé pelos clientes do Restaurante ‘A Princesinha’ após devorar 36 pedaços de pizza no rodízio da noite desta segunda-feira (26).

Quebrando o recorde de Júnior Manuares, que comeu 35 pedaços de pizza, o morador do Bosque se torna o ‘novo brocado do Acre’, com direito a medalha de ouro, entregue pelo empresário do Restaurante e Pizzaria, Ramon Olivier.

Para ajudar na digestão, Fernando consumiu 2 garrafinhas de água.

Vale lembrar que o antigo recordista, já havia dito ao ContilNet que não ia desistir fácil do título: “Se me baterem eu vou lá de novo”. Será que teremos revanche?

Veja o vídeo exclusivo cedido pelo empresário para essa coluna: