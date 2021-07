Nubank abre 300 vagas de emprego home office

O Nubank recentemente trouxe Anitta para seu time de sócios e arrecadou investimentos do fundo do bilionário americano Warren Buffet — a fintech passou a valer US$ 30 bilhões no mercado , de acordo com o Wall Street Jounal . Agora, a empresa abriu 300 vagas de emprego , e 40% delas são para engenheiros de software e de sistemas como SRE e DevOps.

Nubank à procura de 120 engenheiros de software

Além de vagas para engenheiros (120), o Nubank está à procura de gestores de Pessoas e Cultura (25), gerentes de produtos (18), designers (15) e profissionais de marketing (10). Todos os 300 cargos serão na modalidade de home office , devido à pandemia de Covid-19.

Os profissionais de Engenharia estão principalmente voltados para a programação de software e sistemas de site e aplicativo do Nubank . Há vagas para todos os escritórios da fintech: em São Paulo, Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires e Berlim. O processo seletivo será realizado 100% à distância.

Primeiro, os candidatos deverão passar por uma entrevista com recrutadores, na qual devem responder perguntas básicas sobre si. Em seguida, a fintech fará atividades técnicas em grupos maiores, onde cada um poderá apresentar seu próprio trabalho e discutir estudos de caso. Por fim, será realizada uma etapa de entrevista em grupo e os participantes conversam entre si. Clique aqui para se inscrever .

Nubank deve anunciar cartão com cashback em evento

Com 40 milhões de contas bancárias abertas, a fintech planeja expandir suas operações pelo resto da América Latina, onde segundo o sócio-fundador e CEO, David Vélez, 50% da população ainda não possui uma conta digital em uma instituição financeira.