Dia da Mulher: Quem são as 10 mulheres mais ricas do Brasil?

As mulheres representavam 20% do total de bilionários no Brasil em 2025, segundo a Forbes. Ao todo, 60 nomes somavam um patrimônio de R$ 343,7 bilhões.

Quem lidera essa lista é Vicky Sarfati Safra, que também é a segunda bilionária do ranking geral brasileiro da Forbes. Viúva de Joseph Safra, que morreu em 2020, ela possui uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões.

Entre as dez mulheres mais ricas do país, apenas Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Lucia Maggi, da Amaggi, são bilionárias que construíram suas próprias fortunas, sem herdá-las.

Além disso, entraram para o top 10 no ano passado a viúva de Silvio Santos, Íris Pássaro Abravanel, e suas seis filhas, bem como Mariana Botelho Ramalho Cardoso, diretora estatutária e responsável pela Área de Compliance do BTG Pactual.

As 10 mulheres mais ricas do Brasil1. Vicky Sarfati Safra e famíliaVicky possui um patrimônio de R$ 120,5 bilhões provenientes da herança do Banco Safra. Ela é viúva do banqueiro Joseph Safra, que já foi o empresário mais rico do mundo. Aos 73 anos, ela lidera a Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, que patrocina saúde, educação e artes.

2. Maria Helena Moraes Scripilliti e famíliaMaria Helena é uma das herdeiras da Votorantim, filha do fundador José Ermírio de Moraes. Com 94 anos, ela possui fortuna estimada em R$ 26,8 bilhões e é a 12ª pessoa mais rica do Brasil.

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto VillelaÚnica membro feminina do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, aos 51 anos ela conquistou um patrimônio de R$ 9,8 bilhões no setor de investimentos.

4. Anne WernighausSua fortuna é proveniente da herança deixada pelo empresário Diether Wernighaus, pai de Anne. Ela também é neta de Geraldo Wernighaus, um dos três fundadores da WEG.

Aos 39 anos, Anne é a maior acionista individual da companhia, apesar de não atuar na empresa. Seu patrimônio é estimado em R$ 9,1 bilhões.

5. Cristina Helena JunqueiraCofundadora do Nubank, Cristina está na lista desde 2021 e é a 45ª colocada do ranking geral de bilionários brasileiros. Ela foi a primeira mulher a se tornar bilionária por conta de uma fintech no país, detendo cerca de 2,9% das ações da instituição.

Aos 41 anos, conquistou um patrimônio de aproximadamente R$ 8,7 bilhões.

6. Neide Helena de MoraesNeta do fundador do grupo Votorantim, José Ermírio de Moraes, e filha do herdeiro José Ermírio de Moraes Filho. Ela e os dois irmãos herdaram em partes iguais a participação do pai na companhia.

Aos 90 anos, Neide fica em 46º lugar no ranking mundial e acumula patrimônio de R$ 8,4 bilhões.

7. Vera Rechulski Santo DomingoVera é viúva de Julio Mario Santo Domingo Jr., filho do barão da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo. Ela registra um patrimônio de R$ 7,1 bilhões.

Com 76 anos, a brasileira controla cerca de 11% da holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, por meio da qual possui ações da AB InBev.

8. Dora Voigt de Assis e Lívia VoigtDora e Lívia Voigt são herdeiras da WEG, netas do empresário e fundador Werner Ricardo Voigt. Elas receberam parte das ações detidas pela mãe, Valsi Voigt.

Dora, de 27 anos, e Lívia, de 21, possuem um patrimônio estimado em R$ 6,6 bilhões cada. Elas ocupam a 60ª posição do ranking geral de bilionários do Brasil.

8. Lucia Borges MaggiTambém empatada em 8º lugar do ranking, com patrimônio de R$ 6,6 bilhões, Lucia controla a agrícola Amaggi junto de seus filhos Blairo e Marli e os genros Itamar e Hugo.

A empresa foi criada por ela e André Antônio Maggi em 1977.