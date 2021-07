Pedro Longo destaca aumento do orçamento dos poderes no Acre

O deputado Pedro Longo, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) comemorou a correção dos orçamentos dos Poderes e Órgãos para 2021, conforme previsão incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada na última quinta-feira.

Segundo Longo, depois de três anos de congelamento em função da crise econômica, o governador Gladson Cameli acatou sugestão da base e concordou em corrigir os orçamentos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 36 meses, o que resultará em um percentual de aproximadamente 15%.

Com isso, os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, assim como o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas terão maior capacidade financeira de promover investimentos e executarem projetos para melhor atender a população.

O deputado destacou ainda que no decorrer das tratativas, a Aleac conseguiu, além de ampliar a correção, recolocar os percentuais a que cada órgão tem direito, trazendo maior segurança jurídica para todos.

“A forma democrática e flexível com que os poderes promoveram este debate, concluindo com a chancela final do Legislativo, demonstra a unidade de propósitos de todos em prol do desenvolvimento do Acre e da eficaz prestação dos serviços públicos”, declarou.

Longo aproveitou para cumprimentar o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF), deputado Chico Viga, pelo bom trabalho desenvolvido.