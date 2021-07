Prazo final para inscrições do Enem 2021 é até esta quarta-feira; confira

As inscrições para a edição de 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) terminam nesta quarta-feira (14). Os candidatos não isentos da taxa de inscrição precisarão pagar R$ 85. O pagamento deve ser feito por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança). O vencimento do boleto é até o dia 19 de julho.

Para realizar as inscrições, os estudantes devem acessar a Página do Participante , no site do Inep, informar o número do CPF, a data de nascimento e indicar qual modalidade do Enem 2021 desejam realizar (impressa ou digital). Vale lembrar que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, não se manifestou sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de inscrições.

Os candidatos também precisam conferir se já possuem um login único dos portais gov.br. É por meio dele que será permitido o acesso à Página do Participante para acompanhar a situação das solicitações e entrar com possíveis recursos. Quem não possui o login pode criá-lo no endereço eletrônico acesso.gov.br .

Nesta edição, os participantes que se inscreverem para conhecer a prova, na condição de “treineiros”, deverão realizar a inscrição para o Enem impresso, pois o Enem Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa neste ano.

O Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e demais programas do governo como Programa Universidade para Todos ( Prouni ) e Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ).

Provas

Nesta edição, as versões impressa e digital serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano e terão provas com itens iguais. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha com uma redação, que será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá cinco horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá cinco horas de duração.