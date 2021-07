Prefeito de Manoel Urbano sai em defesa de Gladson: “Nunca olhou para bandeira partidária”

Durante visita do governador Gladson Cameli ao município de Sena Madureira, na terça-feira (20), o prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, que também participou da agenda, teceu inúmeros elogios à gestão do progressista.

Diante das críticas feitas pelo atual prefeito de Sena, Mazinho Serafim, que afirmou nas últimas semanas que Gladson quer prejudicar a população do município, Tanízio fez questão de afirmar que Cameli nunca olhou para bandeira partidária, desde que assumiu o governo, e citou com exemplo a prefeita Fernanda Hassem, que foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e tem o apoio do Executivo.

“Eu não entendo esses que dizem que o governador não ajuda os municípios. Lá em Manoel Urbano, por exemplo, o governo tem nos ajudado de todas as formas, com infraestrutura, abertura de ramais, fornecimento de máquinas, etc.”, defendeu Sá.

“Lá em Brasileia, por exemplo, a Fernanda foi eleita pelo PT e tem muito apoio do governador em toda sua gestão. Ele nunca olhou para bandeira partidária”, continuou.