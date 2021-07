Prefeito é preso por pedofilia: ‘Fui um dos inúmeros garotos’, diz vítima

O prefeito de São Simão, município goiano situado a 369 km de Goiânia, foi preso na tarde desta quarta-feira. Assis Peixoto (PSDB) é suspeito de envolvimento em crime contra a dignidade sexual de menor, de acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Peixoto foi preso preventivamente em Goiânia. A Justiça de Goiás determinou a prisão após o surgimento de um vídeo no qual o prefeito aparece com um menor de idade. Desde que as imagens passaram a circular na cidade, outras possíveis vítimas começaram a denunciar. Segundo o MP-GO, seis vítimas procuraram os promotores.

Uma delas é Luís Manuel Araújo. Em suas redes sociais, o funcionário público afirma que fez denúncia ao MP-GO nesta segunda-feira. O GLOBO confirmou que ele esteve com os promotores prestando depoimento.

– Eu fui um dos inúmeros “garotos do Assis” dentro desse município. Ontem eu denunciei ele ao promotor. E vou processá-lo por danos morais e materiais pelos abusos sexuais que fui vítima dos 9 aos 16 anos (2001 até 2007), e que mantive em segredo até hoje. Sou portador de graves transtornos mentais por isso. Muito sofrimento… – escreveu.

Em um vídeo, Araújo afirma que “do fundo do coração” achava que o prefeito tinha parado com os abusos, que acreditava ter sido apenas “uma fase” na vida de Assis, e que nada do que vivenciou no passado continuava a acontecer. Ele também afirma que tinha perdoado.

No entanto, assim que recebeu o vídeo do prefeito com um menor de idade, na semana passada, ele percebeu “que coisas que aconteciam há 20 anos continuam acontecendo exatamente até hoje, e sabe-se lá até quando iriam acontecer se a gente não tomasse uma atitude”.

– Preciso fazer isso para me libertar do que aconteceu e tocar minha vida em frente. Hoje eu sou um cara com traumas, tomo cinco medicamentos psiquiátricos antes de dormir, desde início do tratamento engordei 30kg, tenho problemas de memória, de concentração e por conta disso tenho dificuldades profissionais e de relacionamento – afirmou.

Peixoto também foi alvo de mandados de busca e apreensão. Os promotores e policiais civis estiveram na Prefeitura de São Simão e em um hotel da cidade que pertence ao prefeito.

“Em razão de os supostos crimes envolverem menores, o processo corre em segredo de justiça. Detalhes do caso só poderão ser divulgados após a conclusão das investigações. Todos os mandados, expedidos pela Vara Judicial de São Simão, foram cumpridos”, informou o MP-GO, por meio de nota.

Procurada pelo GLOBO, a Prefeitura de São Simão não deu retorno até a publicação da reportagem. Em nota enviada ao G1, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que as acusações são “infundadas” e que serão esclarecidas ao longo das investigações.