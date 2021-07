Professor do AC que teve a cabeça atingida por árvore sai da UTI após 11 dias: “Milagre de Deus”

Após passar 11 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Rio Branco, o professor Antônio Vicente Rodrigues, conhecido como “Toim”, recebeu alta médica. Ele foi vítima de um acidente de trabalho, quando atingido na cabeça por galhos de uma árvore.

Laide Rodrigues, sua irmã, fez uma postagem no Facebook agradecendo o atendimento recebido no sistema público de saúde e considera como um milagre a recuperação de Antônio.

“O Sistema Único de Saúde (SUS) existe mesmo. No SUS, tem profissionais exemplares, tem profissionais humanos. Todos sabem, meu irmão Toim sofreu um acidente na zona rural e foi socorrido pelo o SAMU no km 100 da Transacreana, e assim chegando até o PS de Rio Branco recebeu toda atenção dos médicos, fez cirurgia e foi para a UTI do hospital das clínicas, passando 11 dias lá. Meu irmão hoje está de alta por um milagre de Deus. Deus colocou anjos do SUS em sua vida, em seu caminho. Quero muito agradecer a Deus e a todos os profissionais do SUS que atenderam meu irmão Toim”, escreveu.

No dia do ocorrido, as pessoas que o acompanhavam no ramal informaram que o professor havia ido derrubar três árvores para facilitar a entrada do trator, quando uma delas enganchou em um cipó e caiu em sua direção. Antônio Vicente foi atingido na cabeça.

Vicente Rodrigues é muito querido no Rio Iaco, notadamente na comunidade Novo destino, onde atua como professor em uma escola da rede municipal.