Projeto da USP abre inscrições para cursos de astronomia e geociências para educação básica

O Projeto Cecília abriu mais uma edição da versão on-line, o #CecíliaEmCasa. Destinado a alunos do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio de escolas da rede pública de todo o país, o projeto oferece aulas gratuitas de Astronomia, Geofísica e Meteorologia.

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de julho, através de um formulário. No dia 13 de julho, serão sorteadas 30 escolas de diferentes estados. Os professores das unidades selecionadas deverão montar turmas de 20 e, no máximo, de 40 alunos, que deverão ser acompanhadas por até dois docentes.

Os grupos serão orientados por estudantes do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e do Instituto de Física (IF), ambos da Universidade de São Paulo (USP). Ao final do programa, os alunos que completarem as tarefas propostas receberão um certificado.

Com o início previsto para agosto, os participantes terão duas semanas de atividades diárias sobre temas que envolvem o sistema solar, a dinâmica meteorológica, as estrelas e os processos físicos terrestres.

Criado em 2019 com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre as Ciências da Terra e do Universo nas escolas, o Cecília é um projeto de extensão desenvolvido pelo IAG. Por causa da pandemia, a estrutura das atividades continua similar à realizada presencialmente nas escolas, mas adaptada ao ambiente remoto, com experiências fáceis e possíveis de serem realizadas em casa.

Áreas de atuação da Astronomia

Com o crescente número de planetários e empresas que usam satélites de comunicação, o mercado de trabalho está buscando, cada vez mais, profissionais de Astronomia, principalmente para área acadêmica. Porém, por ser ligada à pesquisa, é uma profissão que oferece muitas opções de caminhos e se limita basicamente a três áreas. Confira:

Ensino: ministrar aulas de Física e Matemática no Ensino Médio. Se for um profissional com pós-graduação na área, pode dar aula de astronomia no Ensino Superior.

Divulgação: montar exibições, dar palestras difundindo os conhecimentos astronômicos, coordenar visitas a planetários e museus. Além de atuar como colaborador em revistas científicas.

Pesquisa: o profissional que escolher essa área na Astronomia pode trabalhar em universidades, observatórios e centros de pesquisas espaciais.