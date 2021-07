Pronunciamento da mulher de Pyong Lee faz Gabi Brandt virar assunto no Twitter

Gabi Brandt ficou marcada por ter sido alvo de comentários maldosos envolvendo rumores de traições do seu marido, Saulo Poncio, e seu nome voltou a repercutir por conta da nova polêmica do ex-BBB Pyong Lee.

Neste domingo (11), a esposa do famoso, Sammy Lee, saiu em sua defesa ao comentar a notícia de que ele ficou com a ex-BBB Antonela nas gravações do Ilha Record, segundo informações do colunista Leo Dias.

Foi aí que, no Twitter, as comparações entre ela e Brandt acabaram sendo inevitáveis. Algumas pessoas disseram até que a digital influencer mais velha “passou a coroa” para Sammy.

“Sammy e Gabi Brandt possuem um mal em comum: cegas pela religião e sem amor próprio”, comentou uma pessoa. “Gabi Brandt quando é traída ganha Gucci, já a Sammy ganha uma hipnose”, debochou outra.

“Por isso já digo pra minhas amigas que se um dia eu ficar igual a Sammy ou Gabi Brandt meta a mão na minha cara”, reagiu mais uma. “Não vou rir de Sammy nem de Gabi porque já fui corna também”, disparou ainda outra.