Quais opções de suporte cassinos com Cripto oferecem?

Você pensaria que, em 2021, obter boas opções de suporte ao cliente nos principais cassinos de criptomoeda deveria ser uma tarefa árdua. Na maior parte, é. No entanto, sempre existem alguns sites que vão além para oferecer-lhe mais e alguns que simplesmente não se esforçam. Com isso em mente (e com foco em novos jogadores em cassinos com criptomoeda), vamos explorar as opções que você deve ter aberto para você antes de entrar em qualquer site de apostas Bitcoin.

O chat ao vivo é o caminho mais fácil

Em primeiro lugar, nenhuma opção de suporte de cassino é mais altamente recomendada do que o chat ao vivo. Com o chat ao vivo, você pode falar com os membros da equipe de suporte de um cassino criptomoeda em segundos. A ideia é semelhante a um chat de texto no Hangouts, Facebook ou qualquer outro. Basta digitar sua pergunta para iniciar uma conversa com o suporte imediatamente.

Conte com ajuda rápida por e-mail

A assistência por e-mail é oferecida em praticamente todos os principais cassinos de criptomoedas. No entanto, apenas ser capaz de enviar um e-mail para a equipe de suporte não é suficiente. Você também vai querer ter certeza de que receberá a ajuda de que precisa prontamente. Enviar um e-mail para a equipe de suporte do cassino nem sempre é a maneira mais rápida de obter suporte, então certifique-se de escolher um cassino com respostas de assistência por e-mail em menos de uma hora.

Número de telefone gratuito é a única ligação atraente

O suporte por telefone pode ser encontrado em alguns, embora não em todos, os cassinos. Se você está pensando em chamar a equipe de suporte para obter ajuda, você vai querer ter certeza de que o cassino irá atender e que eles não irão cobrar uma pequena fortuna para ajudar. Sempre procure o suporte “gratuito” antes de optar por ligar para eles.

E as perguntas frequentes?

Você pensaria que juntar algumas palavras por meio de FAQs (perguntas frequentes) não deveria ser muito trabalho para um cassino. No entanto, muitos cassinos de criptomoeda simplesmente não têm essa opção disponível. Você deve sempre escolher um cassino que o faça. Além disso, o guia de perguntas frequentes deve ser aprofundado. Apenas declarar o óbvio não tornará um FAQ útil para você.

Suporte incrível via redes sociais

Estamos vivendo em uma época em que a mídia social domina tudo, e essa mídia também pode formar a base para um serviço de suporte à criptomoeda. Esta é a opção de suporte menos comum em cassinos, mas se estiver disponível, pode servir para você. As plataformas que você pode usar variam de site para site, no entanto.

Que opções de suporte posso esperar ver nos melhores cassinos que aceitam Bitcoin?

Cassinos de criptomoeda oferecem diferentes opções. Idealmente, você deve verificar que o site escolhido tem a opção que você mais curte. Nosso conselho é conferir sites importantes como Bitcoincasino.io, que contam com a maioria das opções acima 24 horas, e também não cobram pelo uso deles.