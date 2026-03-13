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Memecoin de Trump dispara até 60% com evento em Mar-a-Lago promovendo o presidente

Escrito por InfoMoney
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(Bloomberg) — A memecoin que leva o nome de Donald Trump disparou até 60% nas últimas 24 horas depois que seus promotores anunciaram um baile de gala exclusivo em Mar-a-Lago com a presença do presidente — embora a Casa Branca não tenha confirmado sua participação.

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A disparada da Trump coin, que já perdeu mais de 90% do seu valor desde que atingiu o pico em torno de US$ 44 logo após seu lançamento em janeiro de 2025, destaca a dependência do token de um roteiro recorrente: oferecer proximidade com o presidente, atrair compras especulativas e torcer para que o preço se sustente. O jantar do ano passado para os maiores detentores com o presidente elevou o token por um breve período antes de ele retomar a queda. A memecoin reduziu os ganhos na sexta-feira.

A conferência Fight Fight Fight, em 25 de abril, é anunciada como um almoço de gala com Trump, de acordo com o site do evento.

Mas ainda não está claro se Trump planeja comparecer pessoalmente. Um funcionário da Casa Branca, que falou sob condição de anonimato, disse que Trump não estava confirmado no evento. Além disso, há um evento para o mesmo dia em que o presidente disse que participará do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington.

“O presidente Trump pode não conseguir comparecer ao Evento de 2026, e o Evento de 2026 pode ser cancelado por qualquer motivo”, diz o site, como parte dos termos e condições do evento. Se esse for o caso, o encontro poderá ser remarcado “ou as pessoas qualificadas para o Evento de 2026 receberão um NFT TRUMP de edição limitada em substituição”, diz o site.

Ainda assim, a Fight Fight Fight disse em um e-mail que “é claro que o presidente está confirmado para participar, nós não colocaríamos isso no site oficial do $TRUMP se não fosse verdade.”

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O volume de negociação de 24 horas do token ultrapassou US$ 1,6 bilhão após o anúncio, de acordo com o rastreador de dados de cripto CoinGecko. O open interest de derivativos da memecoin saltou mais de 20%, segundo a Coinglass. O token chegou a subir até US$ 4,40 antes de ser recentemente negociado em torno de US$ 3,88, segundo o CoinGecko.

Os 297 maiores detentores do token Trump que conectarem suas carteiras ao ranking do site ou via corretora Robinhood Markets Inc. poderão participar da conferência. Os 29 maiores detentores qualificados serão convidados para uma recepção com Trump, segundo o site.

A elegibilidade será determinada com base nas posições em Trump memecoin ponderadas pelo tempo e em determinadas compras de mercadorias durante um período de qualificação, de acordo com as regras do evento.

Mar-a-Lago se tornou um local preferido para iniciativas de cripto e outros grupos que buscam acesso ao presidente. Em fevereiro, a World Liberty Financial — a plataforma de criptomoedas da família Trump — também realizou uma conferência por lá.

O promotor da Trump memecoin, Bill Zanker, que foi a “pessoa autorizada” por trás da Fight Fight Fight LLC quando o token foi lançado no ano passado, organizou um jantar com Trump para detentores da memecoin em maio passado e trabalhou em tokens não fungíveis (NFTs) temáticos de Trump, alguns dos quais viram seu valor cair pela metade. Os detentores da Trump memecoin também tiveram que competir para participar do jantar do ano passado, e os convidados incluíram o bilionário Justin Sun.

Os palestrantes e a agenda da conferência do token ainda não foram anunciados.

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© 2026 Bloomberg L.P.

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