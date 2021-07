Regina Duarte, após ser demitida da Globo, desabafa sobre ida para a Record e pede emprego: “Novela bíblica é tudo”

Regina Duarte foi demitida da Rede Globo após se tornar secretária especial do governo de Jair Bolsonaro. Mas, a atriz não teve tanta sorte no mundo político e acabou ficando pouco tempo no cargo.

Sem contrato com a maior emissora do país, onde protagonizou diversos sucessos, a atriz surpreendeu ao falar sobre o futuro da sua carreira artística.

Isso porque, a atriz anunciou em rede social que faria novelas na Record, principal concorrente da emissora global. “Claro que sim, por que não? Eu adoro as novelas da Record, acho que já têm uma qualidade consistente. Adoro as bíblicas, acho que novela bíblica é tudo, estou encantada com elas”, escreveu Regina Duarte ao responder um questionamento de um fã.

