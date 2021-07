Richard Branson sorteia viagem turística ao espaço; veja como participar

Depois de Richard Branson completar a primeira missão turística ao espaço neste domingo (11), o bilionário dono da Virgin Galactic anunciou o sorteio de uma viagem no início de 2022.

Branson revelou que a empresa fez parceria com a plataforma de arrecadação de fundos Omaze para enviar o vencedor e um amigo no voo espacial a bordo da VSS Unity, mesma espaçonave em que Branson viajou.

Os felizardos também poderão fazer um tour pelo Espaçoporto América, no Novo México, nos Estados Unidos, ao lado de Branson.

“Com direito a usar meu chapéu do Willa Wonka (personagem do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate). E prometo muito chocolate na fábrica (risos)”, brincou o bilionário.

O sorteio também é uma arrecadação de fundos para a organização sem fins lucrativos Space for Humanity. Quanto mais as pessoas doarem, mais chances terão. O sorteio termina no dia 1º de setembro e o anúncio será realizado no dia 29 do mesmo mês.

A inscrição acontece pelo site da Omaze e é necessário ter mais de 18 anos para participar. O vencedor e o convidado precisarão comprovar que estão vacinados contra a Covid-19 .

Richard Branson faz história

A decolagem foi realizada no Espaçoporto América, no Novo México, nos Estados Unidos. Sob as asas de seu porta-aviões, na “nave-mãe” VMS Eve, a VSS Unity alcançou a altitude de cerca de 15 mil metros até acionar seu próprio motor e chegar ao espaço em uma trajetória suborbital.

A fase em microgravidade – quando o veículo atinge o topo de seu caminho suborbital – durou em torno de quatro minutos. O pouso aconteceu às 12h40.