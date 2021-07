Senadora Mailza pede ao DNIT reconstrução da BR-364 no Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) solicitou, em Brasília, nesta quarta-feira, 21, ao diretor-geral do Departamento de Transporte Nacional (DNIT), general Antônio Santos Filho, a reconstrução da BR-364, do trecho que liga Sena Madureira a Cruzeiro do Sul. O superintendente do departamento no estado, Carlos Henrique de Assis, participou remotamente da reunião.

Para a senadora Mailza, a situação é crítica e precisa de solução. “A BR-364 é uma estrada muito importante para nosso estado. É o caminho para o desenvolvimento. A reconstrução dessa rodovia significa melhoria de vida da nossa gente. Mostrei ao diretor-geral as fotos e um relatório que fiz da estrada durante as minhas visitas ao municípios do estado. E reiterei que todos os anos enfrentamos os buracos, as crateras, as erosões na estrada, e que precisamos resolver na base esse problema como já conversado com o nosso superintendente”, explicou a senadora Mailza.

O diretor-geral, Santos Filho, garantiu que a BR-364 é prioridade para o DNIT e para o Ministério da Infraestrutura, disse também que a superintendência está trabalhando em duas frentes: a primeira é investindo na manutenção, a segunda é numa solução definitiva: a elaboração de um projeto que ficará pronto no ano que vem e visa a reconstrução definitiva da estrada, algo consistente que vai eliminar a situação que todos os anos o Acre enfrenta.

Mailza disse ainda que a infraestrutura é uma das bandeiras de seu mandato e que ficou feliz em saber que o Acre não corre risco de isolamento. “Eu visito os municípios de carro, pego a estrada de Cruzeiro direto, porque eu gosto de ver de perto as necessidades de nossa gente. Outra boa notícia que o nosso superintendente, Carlos, nos informou é que está monitorando a rodovia e quatro equipes de erosão estão trabalhando nas situações mais críticas da estrada. As máquinas estão trabalhando, aproveitando o nosso verão e não há risco de isolamento”, finalizou Mailza.