Sepa recebe de Bittar recurso de R$ 50 milhões para aquisição de máquinas

O agronegócio sempre foi destaque na economia brasileira e, no Acre não é diferente, durante a pandemia que alastrou o país e o mundo, esse papel apenas se intensificou. Mesmo em meio aos desafios atuais, foi e é, o trabalho do homem do campo que nos possibilitou ter comida na mesa durante tantos dias de isolamento, e segue abastecendo nossas geladeiras e nos oferecendo alimentos de qualidade.

Nesse contexto de protagonismo, a atividade agrícola ganha um destaque todo especial, e para fomentar ainda mais o setor produtivo no Acre, o senador Márcio Bittar, após muito empenho, conseguiu junto ao Ministério da Agricultura, a liberação de R$ 50 milhões para aquisição de maquinários agrícolas, tratores, máquinas pesadas e caminhões, para que o governo do estado possa alavancar o desenvolvimento do agronegócio na região.

“Eu espero que ao lado desse orçamento, o Acre, com apoio do presidente Bolsonaro, e o auxílio do governador Gladson Cameli consiga avançar com muitas obras em favor dos produtores rurais, contribuindo para aquecer a economia local, porque eu acredito que o agronegócio é o caminho para o crescimento do nosso país, é a base da nossa economia”, disse o senador Márcio Bittar.

As máquinas agrícolas serão usadas em benefício dos produtores rurais, auxiliando na recuperação de ramais e escoamento da produção das milhares de famílias que vivem exclusivamente da agricultura. As máquinas e os implementos agrícolas serão destinados a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).

O secretário da Sepa, Nenê Junqueira, explica que essa aquisição é de fundamental importância para o setor produtivo, e que através dela, será possível avançar ainda mais nos projetos voltados ao agronegócio, além de melhorar a vida das milhares de famílias da zona rural.

“Eu quero primeiramente parabenizar o senador Márcio Bittar pelo seu empenho na liberação desse recurso de R$ 50 milhões do orçamento da união para Acre, com certeza esse valor será bem investido para o benefício de milhares de produtores rurais em nosso estado, eu tenho rodado esse Acre inteiro incansavelmente, e tenho visto a realidade de muitas famílias. Então, fico muito feliz com essa notícia, em poder melhorar a vida de todos esses produtores, garantindo melhoramento de ramais e auxílio em seus plantios e comercialização”, disse.