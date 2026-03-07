08/03/2026
Colheita de soja do Brasil avança para 47,4% da área, diz Pátria AgroNegócios

SÃO PAULO, 7 ⁠Mar (Reuters) – A colheita da ⁠safra de soja do Brasil ‌alcançou 47,4% da área total, segundo dados divulgados pela Pátria ‌Agronegócios neste sábado, que apontou ritmo mais lento dos trabalhos ante as duas últimas safras, mas alinhado à média ⁠dos ‌últimos cinco anos.

Em 2025, ⁠o percentual colhido de soja nesse período era de 58,7%, enquanto em 2024 atingia 52,6%, de acordo com ​a consultoria. Já a média dos últimos cinco anos ​é de 47,8%.

‘Semana de avanço consistente nos trabalhos de colheita no país, com chuvas perdendo força em partes ‌do centro e ​do sul do Brasil dando espaço para os trabalho de campo’, disse a ⁠Pátria.

A ​consultoria afirmou ​ainda que as produtividades oscilam bastante, mas ⁠em geral ​a safra é avaliada como positiva.

Análise da Pátria divulgada na semana ​passada indicou um potencial para a safra de ​soja na ⁠faixa de 176-177 milhões de toneladas, ‘com riscos ⁠elevados de recuo devido a problemas no extremo Sul do país e resultados abaixo do esperado no Centro-Oeste’.

(Por Letícia ​Fucuchima)

