Sexta-feira de baixa umidade, muito sol, mas sem calor no Acre; noite ainda será fria

A massa de ar polar ainda atua sobre o Acre e mantém a temperatura baixa em todo o estado. A previsão para esta sexta-feira (3) é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões acreanas, com muito sol, mas sem calor.

Não há previsão de chuva em todas as regiões do Acre. A temperatura continua em elevação, mas ainda não fará calor durante a tarde. As noites e madrugadas seguem com temperaturas baixas, mantendo o frio.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 8 e 10ºC e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 8 e 10ºC e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 12 e 14ºC e máximas, entre 26 e 28ºC;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC e máximas, entre 26 e 28ºC.