Sincon e Educação Municipal discutem padronização do uniforme escolar

A padronização dos uniformes escolares da Educação Municipal, para os próximos anos, foi a pauta da reunião realizada nesta sexta-feira, 30 de julho, entre uma comissão do Sindicato das Indústrias de Confecção e Correlatas do Estado do Acre (Sincon/AC), presidida pela empresária Ray Holanda; a secretária Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, e equipe, na sede do órgão. Neste encontro, também foi proposta uma parceria com as empresas do setor em Rio Branco.

A ideia da padronização é facilitar para que as empresas evitem erros ao confeccionar os uniformes, quando forem solicitadas por pais de alunos. De acordo com Holanda, o SENAI/AC pode ajudar a desenhar a nova indumentária, que será adotada a partir do próximo ano. “Temos esse importante apoio do Sistema FIEAC, por meio do SENAI, além de contarmos com empresas sindicalizadas preparadas e estruturadas para esta demanda. Acreditamos que será uma parceria em que todos serão vitoriosos”, avalia a sindicalista.

A secretária, por sua vez, acenou positivamente com objetivo da reunião, afirmando ter sido bastante positiva, uma vez que a intenção da Prefeitura também é fazer o possível para beneficiar o setor produtivo da capital. A próxima etapa deste encontro será, agora, para apresentação das propostas de novos modelos de fardamento para a equipe da Educação Municipal.

“O prefeito Tião Bocalom sempre manifesta esse propósito, não só no setor de confecções, mas também no de movelaria, para a produção de carteiras e berçários. Iremos levar esta demanda para ele que, como mandatário, irá determinar como poderemos proceder”, adiantou Nabiha Bestene.

