Site diz que Jorge Viana tenta fazer ponte entre Lula e militares: ‘Emissário do ex-presidiário’

O site O Antagonista afirmou que o líder do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC), Jorge Viana, é responsável por uma articulação entre o ex-presidente Lula. De acordo com publicação, Lula, “que até aqui tem jogado parado para as eleições de 2022”, tenta se aproximar da ala militar com maior resistência à reeleição de Jair Bolsonaro.

“São poucos — pouquíssimos — os lulistas no Alto Oficialato das Forças Armadas, sobretudo no Exército. Mas o ex-presidiário busca fazer uma ponte com ex-comandantes e integrantes do Ministério da Defesa. O Antagonista apurou que Jorge Viana é o emissário”, diz um trecho da publicação.

O Antagonista afirma ainda que o ex-senador e ex-governador do Acre “acumulou contatos na caserna” e garante a Lula que, em caso de vitória petista em 2022, “não haverá veto à posse por parte dos militares (como se isso fosse possível), a despeito das ameaças recentes”.

