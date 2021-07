Terça-feira ensolarada e com tempo seco no AC; noite será de temperaturas amenas

O tempo segue firme e seco no Acre nesta terça-feira (6). A massa de ar seco de origem polar ainda dificulta a formação de nuvens, e com isso o tempo segue aberto na maior parte do dia.

A previsão do tempo para todo o Estado é de céu variando de claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC e máximas, entre 31 e 33ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC e máximas, entre 32 e 34ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC e máximas, entre 31 e 33ºC.

Fonte: Sipam e O Tempo Aqui