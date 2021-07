Ufac abre edital para mestrado em Educação para o 1º semestre de 2022; veja

A Universidade Federal do Acre, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (Propeg) torna público o edital do processo seletivo para preenchimento de 26 vagas para o Mestrado em Educação. As atividades acadêmicas iniciam no primeiro semestre de 2022. O período de estudo é de, no máximo, quatro semestres letivos, que contabiliza dois anos.

O mestrado em educação está organizado em duas linhas de pesquisa: Linha 1 – Políticas e Gestão Educacional e Linha 2 – Formação de Professores e Trabalho Docente e podem se candidatar aqueles que são formados em curso superior de graduação de duração plena, cursos superiores em Tecnologia e cursos com formação equivalente.

Estão disponíveis 26 vagas, sendo 25% destinadas para os candidatos no âmbito de políticas de ações afirmativas (PAA), ou seja, 19 vagas serão de ampla concorrência e 07 vagas serão reservadas para políticas afirmativas.

Para concorrer às vagas, os interessados devem se inscrever online entre os dias 9 e 30 de agosto de 2021 e será necessário apresentação de documentos como: formulário de inscrição devidamente preenchido, cópia do diploma, cópia do histórico escolar da graduação, link do Currículo Lattes, carteira de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título de eleitor, entre outros; Para as pessoas com deficiência (PcD) é necessário apresentar atestado médico.

Calendário de divulgação e inscrições

Para mais informações, acesse o edital completo no site da Universidade Federal do Acre para saber mais sobre os documentos e as vagas.

Divulgação do Edital – Até às 23:59h de 23 de julho de 2021

Site: http://www2.ufac.br/ppge

Período de inscrições – Entre às 00h01 do dia 9 de agosto de 2021 até às 23h59 do dia 30 de agosto de 2021

Link para inscrição online: https://sistemas2.ufac.br/mestrado_educacao/

Divulgação das Inscrições Deferidas e Indeferidas – Até às 23h59 de 13 de setembro de 2021

Site: http://www2.ufac.br/ppge