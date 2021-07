O pequeno Renan Emanuel, de cinco meses, morreu de causas naturais. É o que aponta um laudo do Instituto de Criminalística do Acre. As hipóteses de abuso sexual ou homicídio, dessa forma, ficam descartadas.

O caso aconteceu no Conjunto Cidade do Povo no dia 8 de julho. De acordo com o laudo, o corpo da criança aponta apontou sinais de insuficiência cardíaca.

Renan Emanuel era portador de uma cardiomiopatia e já pode ter nascido com a doença.