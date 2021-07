Variante Delta pode chegar a qualquer momento no Acre, diz Sesacre: “Estruturas estão mantidas”

A variante Delta, que já chegou ao Brasil e fez inúmeras vítimas fatais em outros países do mundo, pode chegar ao Acre a qualquer momento.

A informação foi dada pelo representante do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Marcos Venicius Malveira, durante coletiva à imprensa que divulgou a classificação de todo o Estado na bandeira amarela (nível de atenção), nesta sexta-feira (9).

“Precisamos ficar atentos a esse risco que estamos correndo. A variante já está no Brasil, e estamos preparados para sua chegada ao Acre. O Estado está com toda estrutura mantida para atender possíveis casos”, comentou o técnico da Sesacre.

Marcos destacou a importância de a população buscar o quanto antes a vacina contra o vírus, já que a imunização completa é a única forma de vencê-lo.

“Temos uma ameaça aí, e a única forma de nos protegermos e também os que amamos é tomando a vacina. Quem já pode ser vacinado, deve buscar o ponto mais próximo de sua casa. Além disso, vamos manter o distanciamento social e o uso de máscaras”, continuou.

Variante Delta

Primeiramente identificada na Índia, a variante Delta já foi encontrada no Brasil, mas especialistas dizem que ainda não é possível afirmar que ela esteja em ampla circulação no país.

Apesar disso, a cepa já fez vítimas fatais: uma mulher grávida, de 42 anos, que havia viajado do Japão para Apucarana, no Paraná, morreu em 18 de abril. No dia 24 de junho, o Ministério da Saúde confirmou que um homem de 54 anos, tripulante de um navio que está em quarentena na costa do Maranhão, morreu por conta da infecção.