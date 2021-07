Vasco anuncia a contratação de Lisca como novo técnico

O Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do técnico Lisca, que estava sem clube desde que saiu do América-MG, no dia 14 de junho.

O treinador foi o escolhido para substituir Marcelo Cabo – demitido na segunda-feira – com a missão de conduzir o clube de volta à Série A. O contrato é válido até o fim de 2021.