Vasco e Atlético duela pela liderança do Acreanão-2021

Vasco da Gama e Atlético Acreano entram em campo na tarde desta quinta-feira (28), às 15h30, no estádio Florestão, para brigarem pela liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano.

O time Cruz-de-Malta chega para a partida com duas vitórias e uma derrota e precisando somar pontos para continuar figurando no G-4 após o fechamento da rodada do final de semana.

O técnico vascaíno Oziel Moreira para o duelo continua com alguns desfalques. O zagueiro Cristian abre o leque de ausências, seguido dos atacantes João Paulo e Adriano Oliveira.

O trio está no departamento médico. Outra possível baixa do time Cruz-de-Malta pode ser o meia Thiago Teles.

O atleta sentiu um desconforto muscular e não participou dos últimos treinos e virou dúvida para a partida.

Com isso, o provável time Cruz-de-Malta será: Gabriel Eremith, Mandim, Natan, Brenner, João Carlos, Luan, Tiago Teles, Adriano Bujari, Lucas Limão (Wyllyan Messias), Thiago Moreira e Alemão.

Trabalho de bolas paradas

O técnico Oziel Moreira não esconde as dificuldades para o duelo diante do Galo Carijó, isso pelo fato de ter um elenco reduzido, mas durante a semana ele tentou motivar os jogadores e ainda fez ajustes na equipe na busca de surpreender o Galo.

Um trabalho de bolas parada, seguido de crioterapia – procedimento que tem sido bastante utilizado no período de recuperação pós-exercício físico realizados por atletas, fechou a preparação do Almirante na tarde desta quarta-feira (28), na Fazendinha.

Galo Carijó não terá Daniego contra o Almirante

Por outro lado, o Galo Carijó chega para o confronto com alguns jogadores desgastado da viagem a cidade de Boa Vista-RR, onde a equipe perdeu no final de semana para o GAS-RR por 2 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O técnico celeste Zé Marco para o confronto não poderá contar com o atacante Daniego. O atleta cumpre suspensão automática após expulsão na vitória da semana passada diante do Náuas por 1 a 0.

O avançado Douglas pode ser uma das opções para o setor, mas a tendência será pela escalação da dupla Marcelo Pano e Digão para formar o ataque azul celeste. Outra baixa para o jogo contra o Almirante será o meio Victor Hugo, lesionado.

O zagueiro Lelo, recuperado de desconforto muscular, e o lateral-esquerdo David, recuperado de dores no tornozelo, ficam à disposição.