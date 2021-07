Vereador questiona motivo de Frank só ter denunciado superfaturamento após acusações

O vereador Rutênio Sá (Progressista) usou os seus minutos no grande expediente da sessão desta terça-feira (13) na Câmara Municipal de Rio Branco para cobrar explicações do secretário Frank Lima a respeito de supostas irregularidades e superfaturamentos em contratos assinados pela Saúde, apontados pelo titular da pasta.

Rutênio apresentou um requerimento na Casa do Povo pedindo que Frank compareça ao parlamento mirim para esclarecer as denúncias.

O parlamentar disse que vê com estranheza o posicionamento do secretário, que só apresentou as denúncias após ser acusado de assédio sexual por servidoras da Semsa.

“É estranho que ele deixe para falar dessas irregularidades e superfaturamentos em contratos depois de ser acusado de assédio. O que acontece que ele não apresentou essas denúncias antes, não disse de onde elas estão partindo e quem está se beneficiando com esses supostos crimes?”, questionou.

“Ele tem que vir aqui e esclarecer tudo isso para cada um de nós e para a população. Se estava ciente de possíveis casos de corrupção na gestão, deveria ter exposto”, continuou.

Acompanhando o discurso de Rutênio, Ismael Machado disse que também pensou em fazer um requerimento solicitando a presença do secretário na Câmara, mas parabenizou o colega de parlamento pela decisão. Ismael chegou a chamar Frank de “atrapalhado”.