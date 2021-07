Vídeo: Messi reprime provocação ao Brasil em comemoração da Argentina

Um vídeo da comemoração dos argentinos após a conquista do título da Copa América, sobre a Seleção Brasileira, no último sábado (10/7), no Maracanã, mostra Messi reprimindo companheiros que quiseram provocar o Brasil.

O camisa 10 estava celebrando a vitória com os companheiros, pulando e cantando junto da torcida presente na arquibancada, quando De Paul começa uma música que provoca os brasileiros. Era uma que os argentinos cantam e dizem que Maradona é maior que Pelé.

