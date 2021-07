Vídeo mostra incêndio destruindo galpão no polo moveleiro de Sena Madureira

Um incêndio registrado no começo da noite deste domingo (11), destruiu um Galpão no Polo moveleiro de Sena Madureira. A causa do sinistro até o presente momento não foi detectada.

Integrantes do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas e evitar a propagação do incêndio para outras marcenarias instaladas no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as labaredas se espalhando rapidamente e os bombeiros em atuação.

O polo moveleiro fica localizado na altura do km 5, da BR-364 sentido Sena a Manoel Urbano.