Vira lei projeto de Duarte que determina instalação de assistência farmacêutica nos municípios do Acre

O Governador Gladson Cameli sancionou o projeto de lei do deputado estadual Roberto Duarte que determina a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios do estado do Acre, conforme foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 22.

Segundo a lei, as Secretarias de Saúde devem definir a estrutura organizacional responsável pela Assistência Farmacêutica, seja ela uma superintendência, coordenação, gerência ou similar. “A viabilização de uma estrutura organizacional para a Assistência Farmacêutica é imprescindível, para o desenvolvimento de ações e a execução das atribuições de competência desta área”, detacou Roberto Duarte.

De acordo com o texto, os municípios do estado do Acre devem implantar no Organograma das Secretarias Municipais de Saúde a Coordenação da Assistência Farmacêutica Municipal, a qual deverá ser coordenada por um Farmacêutico”. A função da coordenação será a de tratar do conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando seu acesso e seu uso racional.

A proposta é de que o farmacêutico coordenador da Assistência Farmacêutica Municipal seja o responsável pelas atribuições técnico-gerenciais do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Dentre as atribuições estão participar na formulação de políticas e planejamento das ações, em consonância com a política de saúde de sua esfera de atuação e com o controle social; e participar da elaboração do plano de saúde e demais instrumentos de gestão em sua esfera de atuação.