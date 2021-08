Acidente na BR-317, em Brasileia, deixa uma pessoa morta e três feridas

Um carro modelo Fiat/Palio Wekeend que se deslocava pela BR 317 (Estrada do Pacífico, sentido Assis Brasil/Brasiléia), perdeu o controle no km 60 em uma reta, indo capotar por algumas vezes e caiu fora da estrada dentro de um brejo.

Segundo foi apurado no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia, para onde foi levado quatro feridos e o corpo de um jovem identificado como Domini Ferreira Santos, de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, devido o carro ter passado por cima dele após ser jogado pra fora no momento do capotamento.

Foi relatado que no momento do capotamento, A.D.G. de 23 anos; A. O. C. de 19 anos, o motorista W. O. S. de 23, além da vítima Domini Ferreira Santos de 18 anos, todos foram jogados para fora do carro quando o carro capotou.

Somente a menor, L. A. N, menor de 16, ficou dentro do carro e conseguiu sair antes das janelas ficassem obstruídas pela água do brejo. Todos retornavam do km 75, onde acontece treinos para uma corrida de motocross que acontece nos próximos dias.

Quando aconteceu o acidente no retorno, está sendo analisado duas hipóteses pelas autoridades policiais; do pneu ter estourado após bater em um buraco ou, se o motorista ter cochilado na direção.

O motorista poderá passar por exames do hetilômetro (bafômetro) com a chegada de policiais rodoviários federais (PRF), que irão assumir o caso, devido o acidente ter ocorrido em BR federal.

O corpo do jovem Domini foi levado para o necrotério do hospital, onde deverá aguardar e chegada da equipe do IML da Capital na manhã desta segunda-feira, dia 15, onde passará por necropsia e depois liberado aos familiares.

Carro ficou com as rodas para cima após capotar na BR e cair em um brejo.

Um carro modelo Fiat/Palio Wekeend que se deslocava pela BR 317 (Estrada do Pacífico, sentido Assis Brasil/Brasiléia, perdeu o controle no km 60 em uma reta, indo capotar por algumas vezes e caiu fora da estrada dentro de um brejo.

Segundo foi apurado no hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar em Brasiléia, para onde foi levado quatro feridos e o corpo de um jovem identificado como Domini Ferreira Santos, de 18 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local, devido o carro ter passado por cima dele após ser jogado pra fora no momento do capotamento.

Foi relatado que no momento do capotamento, A.D.G. de 23 anos; A. O. C. de 19 anos, o motorista W. O. S. de 23, além da vítima Domini Ferreira Santos de 18 anos, todos foram jogados para fora do carro quando o carro capotou.

Somente a menor, L. A. N, menor de 16, ficou dentro do carro e conseguiu sair antes das janelas ficassem obstruídas pela água do brejo. Todos retornavam do km 75, onde acontece treinos para uma corrida de motocross que acontece nos próximos dias.

Quando aconteceu o acidente no retorno, está sendo analisado duas hipóteses pelas autoridades policiais; do pneu ter estourado após bater em um buraco ou, se o motorista ter cochilado na direção.

Ambulâncias do SAMU e Bombeiros foram acionadas para realizar resgate dos feridos no local.

O motorista poderá passar por exames do hetilômetro (bafômetro) com a chegada de policiais rodoviários federais (PRF), que irão assumir o caso, devido o acidente ter ocorrido em BR federal.

O corpo do jovem Domini foi levado para o necrotério do hospital, onde deverá aguardar e chegada da equipe do IML da Capital na manhã desta segunda-feira, dia 15, onde passará por necropsia e depois liberado aos familiares.

Mais Informações:

Segundo um boletim médico repassado, dois que estavam no veículo; A.D.G. de 23 anos e a menor L. A. N, menor de 16, foram liberados momentos depois após chegar no hospital, devido não apresentar ferimentos graves.

O motorista, W. O. S. de 23 anos reclamava de dores nas costas e tem cortes em um de seus braços, ficando em observação. A outra mulher, A. O. C. de 19 anos, sofreu corte profundo na cabeça e apresenta hemorragia interna, podendo, ou não ser transferida para a Capital a qualquer momento.