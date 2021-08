Acre volta a patamar de estabilidade em número de novas mortes por Covid-19, diz consórcio

O Acre era o único do Estado do Brasil em alta no número de novas mortes por covid, nesta terça-feira (25), mas voltou ao patamar de “estabilidade” nesta quarta (25).

Os dados são do consórcio nacional de veículos de imprensa, atualizados diariamente.

Não houve aumento nas últimas 24 horas. O resultado é uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Sergipe é a única unidade em alta. Com o Acre, outras 6 estão em estabilidade, com o Distrito Federal, e 18 estão em queda.