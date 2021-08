Acreana dá pontapé em carreira pornô, participa de programa picante e sai nua pelas ruas de São Paulo; vídeo

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

E vamos 'sextar' com a acreana Gabriela Andrade de 27 anos, que surgiu em um quadro de conteúdo adulto contando toda sua história. Gabriela participa do "Carona do Ted", onde mulheres relatam sua vida, onde nasceram suas profissões e outros temas. Famosos como Rita Cadilac já participaram do quadro, que acontece em um carro circulando pelas vias públicas de São Paulo.

E vamos ‘sextar’ com a acreana Gabriela Andrade de 27 anos, que surgiu em um quadro de conteúdo adulto contando toda sua história. Gabriela participa do “Carona do Ted”, onde mulheres relatam sua vida, onde nasceram suas profissões e outros temas. Famosos como Rita Cadilac já participaram do quadro, que acontece em um carro circulando pelas vias públicas de São Paulo.

Em depoimento para o entrevistador, Binho Ted, Gabriela fala que veio do Acre: “sou de um lugar que não existe, o Acre gente, do Acre. Eu vim de lá, estou aqui em São Paulo faz dois anos, eu vim para cursar a faculdade, curso que é Direito, mais esse é um job que eu gosto, eu gosto de sexo, exibicionismo, então isso já faz parte de mim, e da Gabi, essa é o personagem que eu criei. Essa é a Gabi, apresentada, toda aquela pessoa que não tem tempo ruim”, comentou iniciando sua entrevista.

Gabi fala de sua chega em SP onde inicia sua nova vida: “Estou há dois anos fazendo atendimento em São Paulo no Bela Vista e agora estou começando nesse meio erótico virtual, de vídeos e PIX.”

Questionada pelo apresentador sobre a nova profissão, como atriz pornô, a acreana revelou que surgiu como curiosidade. Gabi está estreando como atriz pornô em uma produtora paulista.

Binho Ted ainda questionou a acreana sobre a exposição e opinião de sua família, que segundo ela, não sabe, só desconfia. “Já estou aqui por conta da minha independência. Hoje estou bem assim: eu mando em mim, eu dito as regras, então isso pra mim é bem versátil. A minha família desconfia, mais esse meu jeito, toda (Rs), comentou a acreana, que logo em seguida foi interrompida pelo apresentador que garantiu que após a publicação do vídeo seria impossível manter o segredo.

O vídeo que já tem mais de 51 mil visualizações, a nova atriz pornô comenta sobre os cachês que ganha com seus programas, onde inclui sexo anal, posições de sexo, masturbação.

A acreana também conta que perdeu sua ‘virgindade’, onde teve sua primeira experiência sexual com 16 anos, onde se apaixonou por um rapaz casado. “Me apaixonei por um rapaz casado e fiz logo tudo, não tinha como dizer não vou.… foi inesquecível”, disse.

No papo quente com o apresentador, a acreana fica nua dentro do carro, no ‘quadro de entrevista’, presentei ele com sua calcinha e passa seu PIX com número do Acre. Outro ponto quente, é quando o apresentador abaixa os vidros do carro, mostra a acreana nua, chama um ‘desconhecido’ na rua para avalia-la. No vídeo, um motoqueiro dá nota mil para a beleza da Gabi, que ainda leva um ‘tapa na buda’. Em outra parada, Gabi é avaliada por um segurança que também da nota 10 para a acreana.

Ousada e destemida, a acreana ainda topa o desafio do apresentador que sugere a ela aparecer no teto sola do automóvel em movimento. Mesmo sabendo das penalidades, a acreana topa e surge nua nas ruas de São Paulo. Veja o momento!

Gabi contou que começou a fazer ‘atendimento’ com 24 anos no Acre, onde passou um ano, mais foi embora do Estado por conta do movimento fraco no seu ramo.

