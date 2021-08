Uma mulher foi presa na tarde de terça-feira (24) em Plácido de Castro pelos crimes de tráfico de drogas e condutas afins.

O mandado de prisão temporária foi expedido pela delegacia de Polícia Civil de Acrelândia e foi cumprido pelos agentes em Plácido de Castro.

No momento a presa temporária encontra-se a disposição da justiça, sendo encaminhada nesta manhã de quarta-feira(25) à delegacia de Acrelândia, município do interior do Acre que investiga seus possíveis ilícitos