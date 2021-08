Adolescentes morrem após colocar fogo em madeira dentro de quarto para tentar combater frio

Dois adolescentes de 15 e 17 anos morreram tentando se aquecer contra o frio após acender um tambor de madeiras dentro do quarto na noite de sexta-feira (29), em Ouro Fino (MG). Segundo a Polícia Militar, o médico do Samu constatou que as mortes de Daniel Bernardes da Silva e Luiz Gustavo Teodoro da Silva aconteceram por asfixia, uma vez que passaram a noite se intoxicando com a fumaça da madeira.

A ocorrência aconteceu no bairro Residencial Gargatá. Daniel e Luiz Gustavo estavam na casa com mais dois jovens de 19 e 21 anos. Eles são irmãos de Gustavo. Daniel era amigo e vizinho dos três irmãos.

A PM contou que os jovens colocaram um tambor com madeira dentro do quarto e atearam fogo para tentar se aquecer contra o frio. Eles dormiram com o tambor aceso.

O pai dos três meninos contou aos policiais que sentiu falta deles, porque não atendiam ao telefone. Ele e a esposa estavam em um sítio, onde trabalham como caseiros, e por isso não estavam em casa durante a noite.

Quando retornaram, o homem viu que a casa estava com fumaça. Ao entrar no quarto, encontrou os quatro meninos desacordados em dois colchões junto com o tambor e as madeiras.

Ele acionou o Samu, que prestou socorro a dois dos meninos que estavam intoxicados, por terem passado a noite inalando fumaça. Eles foram encaminhados para o hospital de Pouso Alegre (MG).

O médico do Samu constatou a morte de Daniel e Luiz Gustavo por asfixia. A perícia da Polícia Civil foi acionada. Os corpos foram encaminhados para o IML.

A Polícia Civil informou que aguarda a conclusão do laudo final de necropsia para confirmar a causa da morte dos adolescentes.