Aniversário da Revolução Acreana é marcado por pouco público e presença de Gladson

O evento que marca os 119 do início da Revolução Acreana e o aniversário do bairro 6 de agosto, nesta sexta-feira (6), foi marcado pela presença de autoridades e do público em geral.

O fato é que a pandemia do novo coronavírus não permitiu uma participação massiva da população. Poucas pessoas, em comparação com os anos anteriores, foram prestigiar a solenidade.

Da programação, participaram o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, o prefeito Tião Bocalom, a secretária de Educação, Socorro Neri, o vereador N Lima e outros.

O desfile cívico-militar foi uma das atrações.

