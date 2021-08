FOTOS: Na festa do 6 de Agosto, cadastro de reserva da Civil protesta por chamamento: “Queremos respeito”

No dia em que o bairro Seis de Agosto comemora seus 117 anos e o Estado do Acre celebra a Revolução acreana, nem tudo é festa. Aprovados no Cadastro de reserva da Polícia Civil foram às comemorações para protestar pedindo a convocação.

Com cartazes de ordem, vestidos de preto, como se estivessem de luto, e com narizes de palhaços.

Representante da Categoria, Michele dos Santos, afirma que há 3 anos o governador alimenta a esperança de convocação e consideram que o governador além de não cumprir sua palavra, foi desrespeitoso ao emitir uma nota afirmando que não vai convocá-los e não chamá-los para conversar.

“A última promessa foi no nosso acampamento, ele tá abtiu que nossa academia iniciava em fevereiro e essa semana fomos surpreendidos com uma nota técnica, sem conversa, apenas uma nota emitida por sua equipe”, disse.

Eles exigem a convocação afirmando que “há dinheiro, o que falta é gestão”, como estampa um dos cartazes.

Michele diz que muitos pediram demissão de seus empregos acreditando na promessa.

“Pais e mães de famílias acreditaram na palavra dele [governador], muitos saem do interior a cada manifestação nessa esperança”, desabafou.

“Governador já anunciou que vai chamar o cadastro de reserva da PM, do Idaf e nós queremos o mesmo tratamento”, finalizou.

Fotos: ContilNet