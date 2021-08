Aniversário do bairro 6 de Agosto e 119 anos de Revolução Acreana: confira programação de sexta

Os 119 anos do início da Revolução Acreana serão comemorados nesta sexta-feira (6), no bairro 6 de Agosto, em Rio Branco, com uma programação extensa realizada pela associação de moradores.

O evento que marca também o aniversário do bairro não foi realizado em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus.

A 37ª edição da festa já inicia às 5h da manhã, com a famosa salva de tiros. Às 8h começa a solenidade oficial com hasteamento da bandeira e desfile cívico-militar, com a participação de autoridades, como o governador Gladson Cameli, que já confirmou presença.

Após a cerimônia, a comunidade fará alguns campeonatos na quadra poliesportiva do bairro e no Parque Capitão Ciríaco, como disputas de futebol, voleibol e sinuca.

À noite, por volta das 19h, um culto ecumênico será realizado. Em seguida, os moradores vão prestigiar no Mercado Municipal do bairro a eleição da Miss 6 de Agosto e um show musical.

As programações serão abertas ao público, mas com a exigência de medidas de proteção e segurança necessárias para combater a proliferação do vírus.

Revolução Acreana e o feriado de 6 de Agosto

Os acreanos comemoram nesta quinta-feira, 6 de agosto, uma das datas mais significativas da história: a Revolução Acreana.

São 119 anos do início da luta que resultou na incorporação do estado ao Brasil, após intensos embates e tratados, como tão bem expressa o nosso hino: “Triunfantes da luta voltando, temos n’alma os encantos do céu, e na fronte serena, radiante, o imortal e sagrado troféu”.

Para explicar um pouco dessa história que envolve também a Bolívia e o Peru, o ContilNet entrevistou o professor e historiador Marcos Vinicius Neves.

“A data de 6 de agosto de 1902 foi quando aconteceu a tomada de Xapuri pelo coronel Plácido de Castro e alguns homens do Exército Revolucionário Acreano, e marcou o início da última etapa, mais sangrenta da Revolução Acreana, com vários combates. Foi também a fase definitiva, já que foi a partir disso que o governo brasileiro mudou de posição e passou a negociar o Acre com a Bolívia e com o Peru, que acabaria resultando no Tratado de Petrópolis e na anexação do Acre ao Brasil. Por isso se diz que essa data dá início à Revolução Acreana, mas, na verdade, dá início à etapa comandada por Plácido de Castro”, destacou.