Às vésperas de jogo contra o Flamengo, técnico do Vasco-AC deixa time

Dois dias antes do confronto contra o Flamengo-RJ pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, o técnico vascaíno Oziel Moreira deixou o comando técnico da equipe.

O estopim para a saída do profissional teria sido uma declaração do presidente vascaíno Renato Machado, o Lobinho. O dirigente do Almirante teria declarado durante uma reunião na Federação de Futebol do Acre (FFAC) que a partir de agora não estaria mais aceitando “sugestões” da comissão técnica vascaína para resolver problemas relacionados ao clube na federação.

As declarações deixaram o técnico vascaíno bastante chateado, assim optando ele pela ruptura. Oziel Moreira, além de treinar a equipe sub-17 e sub-20, era o treinador da equipe profissional e também ajudava a administrar com parceiros/amigos os problemas financeiros do clube.