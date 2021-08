Banco do Brasil esclarece problemas técnicos em app no AC e lamenta por transtornos em nota

A assessoria do Banco do Brasil enviou neste sábado (28) à reportagem do ContilNet um posicionamento sobre os problemas técnicos enfrentados desde sexta-feira (28) no aplicativo e no site da empresa.

SAIBA MAIS: App do Banco do Brasil apresenta instabilidade no AC e clientes ficam impedidos de acessar contas

Os clientes acreanos não estavam conseguindo acessar suas contas pelas plataformas ofertadas.

“Lamentamos os transtornos causados aos clientes na tarde da última sexta-feira, 27, quando os sistemas ficaram instáveis em decorrência de falha em processamento utilizado pelo Banco, o que levou à indisponibilidade temporária dos serviços”, diz um trecho.

O BB informou ainda que os serviços começaram a ser restabelecidos no final da tarde de sexta e já funcionam normalmente.

“Os sistemas começaram a ser restabelecidos no final da tarde e funcionam normalmente desde as 22h de ontem. O BB reafirma a segurança e a integridade dos dados e de seus sistemas de informação, essenciais para a prestação de serviços aos nossos clientes”, concluiu.

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, o banco deixa disponível o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), pelo 0800 7290722.