Bispo de Cruzeiro do Sul recebe deputado Jenilson Leite e ex-vice-governador César Messias, líderes do PSB no AC

No dia do encerramento do novenário em honra de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade de Cruzeiro do Sul, o bispo da Diocese local, Dom Flávio Giovenale, recebeu a visita, na casa paroquial, do deputado estadual Jenilson Leite e do ex-prefeito e ex-deputado César Messias, ambos dirigentes do PSB. “Na oportunidade, falamos sobre pilares fundamentais para construção de uma sociedade melhor. Falamos também de projetos futuros para a construção de um Acre melhor”, disse Jenilson Leite, após o encontro.

O parlamentar disse ainda que encontros como este representam a construção do que o PSB almeja para o Acre, “que é um governo interligado com as instituições religiosas, independente do credo religioso”. “Porque entendo que cada uma tem sua importância na construção de um mundo melhor, que é desenvolver cada vez mais o humanismo nos seres humanos”, disse.

O bispo Dom Flávio vive há três anos em Cruzeiro do Sul. Natural da Itália, o líder religioso vive desde os 20 anos no Brasil, e sua maior preocupação na região do Vale do Juruá é falta de oportunidade para os jovens. “Temos que pensar o Acre que gere oportunidade para todos, principalmente, para a juventude, com uma boa formação técnica e acadêmica”, afirmou o deputado.